Роспотребнадзор оценил концентрацию загрязняющих веществ в воздухе Москвы

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Исследования проб воздуха Москвы с 26 августа по 27 августа показали, что концентрация загрязняющих веществ в целом не превысила допустимых значений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора в субботу, 27 августа.

— За истекшие сутки — с 26 августа 14:00 по 27 августа 14:00 — зафиксированы однократные незначительные (до 1,14 ПДК) превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что превышения выявили только на одной из станций. На остальных постах «Мосэкомониторинга» концентрации таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, а также взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 оставались ниже предельно допустимых значений.

В общей сложности специалисты за период с 18 по 27 августа провели 309 выездов, отобрали 2834 пробы и провели 2834 исследования атмосферного воздуха, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что запах гари, который ощущается в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья.

27 августа вице-премьер — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали.