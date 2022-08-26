Глава Гидрометцентра рассказал, что запах гари в Москве не опасен для здоровья

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Запах гари в столичном регионе не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не обнаружено. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дым от лесных пожаров, возникших на территории Рязанской области, начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе. 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всему городу, пишет РИА Новости.

— Москвичи ощущают запах дыма — это дискомфорт, это не опасность, — заметил Вильфанд в интервью журналистам.

Он напомнил, что есть предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. В этом году ни разу не было зафиксировано превышение ПДК ни по данным Росгидромета, ни по информации Мосэкомониторинга.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что концентрация вредных выбросов от лесных пожаров утром в пятницу, 26 августа, может увеличиться в несколько раз. Причиной возникновения смога в столичном регионе пятничным утром может стать юго-восточный вынос воздуха в ночное и утреннее время суток.

Жителям Москвы из-за смога, который пришел в город из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, рекомендуется не выходить из дома, держать окна закрытыми, регулярно проводить влажную уборку и пользоваться кондиционером. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.