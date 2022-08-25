Тишковец предупредил о росте концентрации выбросов от лесных пожаров в Москве

Фото: МЧС / Рязанская область

Концентрация вредных выбросов от лесных пожаров на территории Рязанской области в ночь на пятницу, 26 августа, и утром в Москве может увеличиться в несколько раз, сообщил в четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На своем канале в Telegram специалист заметил, что причиной возникновения смога в столичном регионе пятничным утром может стать юго-восточный вынос воздуха в ночное и утреннее время суток.

Первый лесной пожар в Рязанской области произошел 7 августа, второй — через день, впоследствии они разрослись. На прошлой неделе запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появились в Москве и некоторых регионах Центрального федерального округа. В трех районах Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков высказал предположение, что природные пожары на территории региона могли начаться по причине поджогов. На данный момент специалисты проверяют полученную информацию. Дальнейшее разбирательство будет поручено следственным органам. Он отметил, что министерство ждет от населения данные о том, кто мог совершить поджоги