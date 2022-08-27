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Лесные пожары полностью локализовали в Рязанской области

Василий Плиткин
Происшествия
Лесные пожары полностью локализовали в Рязанской области
Фото: МЧС / Рязанская область

Вице-премьер — глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ в субботу, 27 августа.

— Открытое горение на кромке пожаров потушено. С целью недопущения дальнейшего распространения пожаров обустроена защитная полоса и проводятся работы по встречному отжигу, которые планово увеличивают общую площадь, пройденную огнем, — говорится в сообщении.

Нынешней задачей является борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара, уточнил он. Акцент будет сделан на активной заливке водой очагов задымления.

Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших 3–5 дней. Наконец, правительственная комиссия по борьбе с лесными пожарами приняла решение о начале вывода людей и техники, привлеченной из других регионов, отмечается в Telegram-канале правительства.

25 августа глава МЧС России Александр Куренков заявил, что природные пожары в Рязанской области могли начаться из-за поджогов. Он добавил, что на данный момент специалисты проверяют полученную информацию.

Дальнейшее разбирательство будет поручено следственным органам. Он отметил, что министерство ждет от населения данные о том, кто мог совершить поджоги.

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