«Оранжевый» уровень опасности из-за риска возгораний продлили в Москве до 29 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров продлен в столичном регионе до вечера 29 августа, понедельника. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 28 августа.

— «Оранжевый» — погода опасна. Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 21:00 29 августа, — говорится в сообщении.

Также в столице до 21:00 28 августа продлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары, а в Московской области объявлен «желтый» уровень опасности до 21:00 29 августа, отмечается на сайте Гидрометцентра.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь

«Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в эти выходные и возможных осадках. По его словам, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель.