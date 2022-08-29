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Вильфанд предупредил москвичей о возможных дождях 1 сентября

Александр Афонин

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Вильфанд предупредил москвичей о возможных дождях 1 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В День знаний, 1 сентября, в столичный регион придет прохладная погода, местами могут пройти дожди. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Погода 1 сентября будет на три недели опережать свое развитие. Она будет больше характерна для конца второй — начала третьей декады сентября. Наиболее заметный дождь пройдет 31 августа, — сказал он.

Синоптик добавил, что 1 сентября в Москве столбики термометров днем поднимутся до 12–14 градусов тепла, в ночное время — до плюс 7–9. В Подмосковье погода выдастся прохладнее. Температура воздуха составит не более 11 градусов выше нуля.

Вильфанд отметил, что с приходом осени температура в городе резко снизится на 15–17 градусов, что на два–четыре градуса ниже климатической нормы. По его словам, подобное явление принесет дискомфорт для москвичей, передает агентство городских новостей «Москва».

К 1 сентября влияние антициклона на столичный регион прекратится, и температура воздуха пойдет на спад. О том, какая температура воздуха ожидается в первый учебный день и есть ли вероятность дождя, — в материале «Вечерней Москвы».

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