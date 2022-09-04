Северные ветра: назван самый холодный день предстоящей недели в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

После теплых и солнечных выходных москвичей ждут дожди и резкое похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, с понедельника в Москве начнутся похолодание и дожди. Самым теплым днем будет пятница, когда воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.

— После замечательных выходных, когда вроде бы потеплело, на следующей неделе жителей столицы ждет очередная волна холода. В понедельник будет дождь, а температура воздуха не поднимется выше 12–13 градусов тепла. Во вторник осадков не ожидается, но в среду снова будет дождь. Также северный ветер усилит ощущение холодных температур. В четверг и пятницу — без осадков. Более того, в последний будний день в Москву придут юго-восточные потоки, и воздух прогреется до 16 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Синоптик заверил, что на следующей неделе не будет резких скачков атмосферного давления:

— В начале недели атмосферное давление будет расти в небольших пределах. Однако сильных скачков, которые влияют на здоровье и самочувствие, не ожидается.

Собеседник ВМ рассказал, что самыми холодными днями станут среда и четверг.

— Самым холодным днем на неделе будет среда, если учитывать дневную температуру. А по ночным значениям — четверг. На неделе ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а в четверг температура опустится до нуля градусов, — рассказал Шувалов.

Он также спрогнозировал, когда в Москву придет бабье лето. По его словам, наступления бабьего лета в столице, скорее всего, следует ожидать с 20 по 25 сентября.

Кроме того, синоптик заявил, что москвичам следует приготовиться к обильным и частым дождям, которые будут идти до 15 сентября. В первой половине месяца столицу будет «хлестать то одна, то другая» фронтальная система.