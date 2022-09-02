Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Наступления бабьего лета в Москве, скорее всего, следует ожидать с 20 по 25 сентября. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пятницу, 2 сентября.

— 20–25 (сентября — прим. «ВМ») мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет и ему на смену придут западные и юго-западные потоки, — сказал он.

Тем не менее, отметил Шувалов, до 15 сентября москвичам следует приготовиться к обильным и частым дождям. В первую половину месяца столицу будет «хлестать то одна, то другая» фронтальная система, передает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в первые выходные осени. По его словам, на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается похолодание, а среднесуточная температура достигнет 5–10 градусов с положительным значением.

При этом в последний рабочий день текущей недели на погоду в столице продолжит влиять холодный циклон, который плавно двигается на северо-восток европейской части страны.