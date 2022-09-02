«Волна холода»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первые выходные осени

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На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается похолодание, а среднесуточная температура достигнет 5–10 градусов с положительным значением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в последний рабочий день текущей недели на погоду в столице продолжит влиять холодный циклон, который плавно двигается на северо-восток европейской части страны:

— В пятницу будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие дожди, ночью в Москве — 6–8 градусов с отметкой плюс, по области – от 4 до 9 градусов тепла. Днем столбики достигнут 12–14 градусов в Москве и 10–15 — в Подмосковье. Это будет самый холодный день уходящей недели.

Ветер в пятницу будет дуть западный ветер, довольно плотный, от 5 до 10 метров в секунду, его скорость и давление начнут расти.

По словам синоптика, в первый выходной день столицу заденет антициклон, облаков станет меньше, дожди прекратятся, соответственно, ночь будет холодной, а день чуть более теплым:

— В субботу в ночные часы температурный фон составит 4–6 градусов тепла в Москве, а в области — 2–6 градусов. Днем воздух прогреется до 14–16 градусов в столице, а в Подмосковье — до 12–17 градусов. Ветер западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду, давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье останется на периферии антициклона, осадков не ожидается, ночное понижение температуры продолжится и составит 3-5 градусов в Москве и 1-6 – в Подмосковье, местами на северо-востоке области возможны слабые заморозки. Днем – 15-17 тепла в столице и от 13 до 17 в области.

В первый день новой недели ожидается волна холода, натекание облачности, небольшие дожди и погодные показатели, которые не превысят 15 градусов.