Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Два циклона друг за другом»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в конце недели

Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Два циклона друг за другом»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в конце недели
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

К выходным в столичный регион придет южный циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он предупредил, что в связи с этим жителей Москвы и области может ожидать сильный дождь, который пройдет во второй половине пятницы, 16 сентября.

— Ситуация достаточно интересная, развивается она с двумя южными циклонами, которые последовательно, один за другим устремляются на центральные области европейской части России. Первый из них мы ждем во второй половине дня пятницы. В это время в городе и области пройдут сильные дожди в связи с подходом облачной системы южного циклона. При этом в утреннее время пятницы ожидать дождя не стоит — будет стоять теплая погода — около плюс 15 градусов, — пояснил он.

Согласно прогнозу, суббота пройдет без каких-либо значительных осадков, температура воздуха будет держаться на отметке плюс 16–17 градусов. Однако безоблачная погода сменится сильными дождями уже в ночь с воскресенья на понедельник.

— В ночь с воскресенья на понедельник стоит ожидать сильных дождей, поскольку в регион прибудет новый южный циклон, который будет более мощным, чем пятничный. Днем в понедельник стоит ожидать штормового ветра порывами до 20 метров в секунду, — подытожил Шувалов.

Также метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его словам, ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте