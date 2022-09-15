«Два циклона друг за другом»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в конце недели

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

К выходным в столичный регион придет южный циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он предупредил, что в связи с этим жителей Москвы и области может ожидать сильный дождь, который пройдет во второй половине пятницы, 16 сентября.

— Ситуация достаточно интересная, развивается она с двумя южными циклонами, которые последовательно, один за другим устремляются на центральные области европейской части России. Первый из них мы ждем во второй половине дня пятницы. В это время в городе и области пройдут сильные дожди в связи с подходом облачной системы южного циклона. При этом в утреннее время пятницы ожидать дождя не стоит — будет стоять теплая погода — около плюс 15 градусов, — пояснил он.

Согласно прогнозу, суббота пройдет без каких-либо значительных осадков, температура воздуха будет держаться на отметке плюс 16–17 градусов. Однако безоблачная погода сменится сильными дождями уже в ночь с воскресенья на понедельник.

— В ночь с воскресенья на понедельник стоит ожидать сильных дождей, поскольку в регион прибудет новый южный циклон, который будет более мощным, чем пятничный. Днем в понедельник стоит ожидать штормового ветра порывами до 20 метров в секунду, — подытожил Шувалов.

Также метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По его словам, ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.