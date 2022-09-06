День города
Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Когда в Москву придет бабье лето
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В начале третьей декады сентября потеплеет, а именно с 20 по 25 сентября. С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября. Есть некие подвижки в изменении атмосферной циркуляции, которые приведут к потеплению. Погода перестроится рано или поздно, — пояснил Шувалов.

Однако синоптик отметил, что в первую половину месяца ожидать изменений не стоит, температура будет сохраняться на том же уровне.

Также метеоролог назвал самые холодные дни предстоящей недели в Москве. Шувалов заявил, что ими станут среда и четверг.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь считает, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте