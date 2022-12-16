«Мир разделится»: экстрасенс Мехди Вафа рассказал, каким будет 2023 год

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В 2023 году в мире ожидаются серьезные политические процессы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экстрасенс, ясновидящий и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа

— Мир разделится на три коалиции. Две из них будут направлены друг против друга, а третья примет нейтральную сторону. Противостоять друг другу будут Россия, Иран, Сирия, Белоруссия с одной стороны и США с Европой — с другой, — сказал он.

По словам экстрасенса, такое противоборство приведет Европу к сложным экономическим и политическим процессам — в частности, в странах Евросоюза наступят холода из-за проблем с энергетикой, повысятся цены на продукты, а также уровень безработицы и волнений.

Кроме того, Соединенные Штаты начнут терять свой статус мировой державы. Они могут столкнуться с финансовыми проблемами в связи с истощением бюджета страны, подчеркнул Вафа. Однако какой-либо критичной ситуации в США не возникнет, поскольку «печатный станок постоянно будет работать».

Также Вафа рассказал «ВМ» назвал три судьбоносных периода в следующем году. По его словам, в апреле, мае и июне произойдут серьезные пертурбации, которые станут решающими для будущего планеты.