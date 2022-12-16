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Три судьбоносных периода: экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет Россию и мир в 2023 году

Рафаэль Залян

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Общество
Три судьбоносных периода: экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет Россию и мир в 2023 году
Фото: vk/mehdi.vafa

Предстоящий год станет периодом тяжелых испытаний для человечества. Мир разделится на три коалиции, которые будут противостоять друг другу. Разрешение украинского конфликта, волна безработицы и волнения в Европе — все это тоже ожидается в год Кролика. С какими еще сложностями столкнутся жители Земли в недалеком будущем, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса, ясновидящего и победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Как встретить Новый год

По его словам, предстоящий Новый год станет условной точкой «А» — новым стартом. И очень важно то, как вы его встретите, и кто вас будет окружать в ночь с 31 декабря на 1 января:

— То, с кем вы проведете этот праздник, как накроете стол, с каким настроением отметите — все это задаст направление и повлияет на характер следующего года. По-русски говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!».

Однако, учитывая непростую ситуацию в мире и в России в частности, соблюсти все каноны и быть в прекрасном настроении будет тяжело, заметил Мехди. Но важно постараться именно в момент боя курантов думать исключительно о хорошем. Например, о мирном небе над головой. Только таким образом следующий год может стать лучше предыдущего.

При этом Вафа предупредил, что и 2023-й станет тяжелым годом для человечества.

Что ожидает Россию и мир

Ясновидящий обратил внимание на то, что в год Кролика мир ожидают серьезные политические процессы.

— Мир разделится на три коалиции. Две из них будут направлены друг против друга, а третья примет нейтральную сторону, — рассказал Вафа. — Противостоять друг другу будут Россия, Иран, Сирия, Белоруссия с одной стороны и США с Европой — с другой. Это противоборство создаст много трудностей. Например, для Европы подобный сценарий приведет к сложным экономическим и политическим процессам. Во многих странах ЕС из-за проблем с энергетикой наступят холода, ожидается повышение цен на продукты, безработица и волнения.

США начнут терять свой статус мировой державы и столкнутся с финансовыми проблемами в связи с истощением бюджета страны:

— Правда, это не станет для Америки критичным, так как печатный станок постоянно будет работать.

Три судьбоносных периода

Вафа назвал также три судьбоносных периода в 2023 году, которые повлияют на ход истории:

— Апрель, май и июнь — именно в эти три месяца произойдут серьезные пертурбации, которые станут решающими для будущего планеты. Конфликт между Россией, Европой и США будет усугубляться, и только по итогу этих трех месяцев, в начале лета, могут быть улучшения. От России нужны действия, так как политика Америки уже многим понятна: воевать чужой кровью.

Вафа отметил, что России в этом противостоянии принесет победу только сплоченность народа, жесткость и стопроцентная убежденность в своей правоте. Также Мехди предупредил, что в Киеве начнут осознавать, что Европе и тем более США абсолютно не интересна судьба украинского народа.

Экстрасенсы Новый год Мехди Эбрагими Вафа
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