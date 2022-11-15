Новый пророк, страшные болезни и мировой голод: что предсказывали сильнейшие провидцы на 2023 год

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Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.

Проблемы в Европе, крах США и новый пророк

Для жителей планеты 2023 год станет судьбоносным, утверждал в свое время знаменитый советский экстрасенс и гипнолог Вольф Мессинг. В пророчествах мастера говорится, что из-за новой эпидемии в мире ухудшится экономическая обстановка. Серьезные сложности ожидают страны Европы, которые погрязнут в проблемах. Совсем скоро они поймут, насколько их экономический потенциал слаб.

В 2023 году из-за экономических проблем и конфликтов в правительстве наступит крах Соединенных Штатов. Совсем скоро союзники Вашингтона поймут, насколько страна, претендующая на звание мирового лидера, ослабла, и перестанут с ней сотрудничать.

Связывал Мессинг начала нового года и с приходом некоего пророка, чьи предсказания будут играть важную роль и иметь влияние на мировую политическую систему. Он также создаст новое научное течение, которое позволит людям во всем мире сплотиться.

Нехватка воды и глобальное потепление

Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.

Будущий год предсказательница называет «темным и мрачным». По мнению Ванги, на этот раз страшная болезнь поглотит мир. И придет она из Сибири. Глобальное потепление, которое растопит ледники, пробудит страшную инфекцию, дремлющую в вечной мерзлоте.

Говорила Ванга и об иной проблеме природного характера — о нехватке запасов воды на Земле, а также о политических последствиях, связанных с этой проблемой. Дефицит воды заставит многие страны искать ее в других частях мира.

Тяжелая участь в пророчествах мистика ждет Индию, где температура воздуха достигнет 50 градусов и где наступит голод из-за нападения саранчи на посевы. А азиатские страны и Австралию ждут страшные наводнения.

Неожиданным сюрпризом для землян, по словам ясновидящей, станет еще и вторжение внеземных цивилизаций.

Мировые катаклизмы и голод

Прославившийся своими прорицаниями насчет пандемии коронавируса мальчик из Индии Абигья Ананда сделал предсказание на будущий год. В новых прогнозах Абигья есть предупреждение о приходе обновленной и мутировавшей версии страшной болезни.

Из-за неурожая зерна мир столкнется с голодом. Земля погрузится в эпоху глобальных катаклизмов и катастроф. Для РФ, как и для остальных стран, будущий год станет непростым. И изменить эти неблагоприятные события не сможет никто, считает Ананда.

Неожиданная смерть и гипноз

Одна из сильнейших среди провидцев XX века святая Матрона Московская в прогнозах на 2023 год предупреждала, что в это время на планете останется мало верующих людей. Наступит время выбора: крест или хлеб.

— Народ будет под гипнозом, — предрекала она. — Придет время выбора — крест или хлеб. Много жертв будет.

По некоторым данным, «гипноз», о котором молвила святая, — это некий образ Всемирной паутины, влияющей на духовную жизнь человека и отбирающей много времени.

Символ креста и хлеба трактуется, как выбор пути достижения успеха и благополучия, где путь креста — это честный и праведный способ, в то время как хлеб — символ нечестного и ложного пути к достижению цели.

Она также предупреждала, что смерть может постигнуть в любое время.

— Вечером все на земле будете, а утром встанете — и все уйдет под землю, — говорится в ее пророчестве.

Новые испытания и возможности

Турецкий астролог Мурат Койун назвал этот период «годом огромного кризиса энергии». В то же время нумеролог рассказал, что ждет россиян в 2023-м. По его словам, цифра семь, которая получается при складывании (2 + 0 + 2 + 3), является символом удачи.

Семерка, по его словам, помогает в бизнесе и творчестве. Особенно удача в это время будет сопутствовать всем, кто занимается предпринимательством.

— Цифра семь обладает почти божественной энергетикой, — считает нумеролог.

Мурат Койун также рассказал, каким будет год Голубого Водяного Кролика и что он принесет каждому знаку зодиака.

По его словам, в марте будущего года Плутон, который долго был в Козероге, перейдет в знак Водолея. И в это время каждый сможет увидеть «свет в конце тоннеля». Период транзита Плутона продлится долго. За счет перехода многим представится шанс исправить свои ошибки, допущенные в прошлом. Плутон в Водолее поможет каждому знаку найти свою истинную силу. Но это не та сила, которая стремится контролировать, использовать и побеждать, а та, что стремится найти правду.

Переход Сатурна в знак Рыб в начале марта тоже окажет мощное влияние на многие сферы жизни. В этот период взгляды на жизнь и отношения у многих людей начнут меняться в лучшую сторону. Однако в то же время у многих повысится эмоциональность, усилятся страхи и беспокойства. Каждый знак будет подвержен серьезным психологическим воздействиям. Чтобы выйти из ситуации, придется оказать сопротивление. Транзит Юпитера из знака Овна в знак Тельца позволит многим улучшить свое финансовое положение.

Войны и беды

Французский астролог Нострадамус предупреждал, что в 2023 году начнется третья мировая война. Он уверял, что нынешний восточноевропейский кризис обернется «великой войной». В его записях сказано о том, что она будет длиться семь месяцев:

— Люди гибнут от зла. Руан и Эврё не падут пред королем, — сказано в пророчестве.

Также Нострадамус писал, что некий «божественный огонь падет на королевское здание». Современные исследователи интерпретируют эту цитату как установление нового мирового порядка.

Метеорит уничтожит Амстердам

Мужчина, представляющийся как путешественник во времени, опубликовал ролик в TikTok с предсказаниями на грядущий год. Ролик, который «прорицатель» опубликовал в соцсетях, заинтересовал журналистов издания The Sun.

Мужчина рассказал, что в Нидерландах ожидаются крупные происшествия. Так, уже 4 января 2023 года ученые обнаружат бункер со следами древних цивилизаций, и это изменит представление о живших в прошлых веках людях, что предсказал миру Эйнштейн еще в прошлом столетии.

В апреле будущего года, по словам путешественника во времени, Амстердам будет уничтожен метеоритом, который обрушится на город с неба.

Далеко не все подписчики тиктокера поверили его словам. В то же время некоторые пользователи написали, что примут к сведению его наставления.