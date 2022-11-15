Новый пророк, страшные болезни и мировой голод: что предсказывали сильнейшие провидцы на 2023 год

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.
Для жителей планеты 2023 год станет судьбоносным, утверждал в свое время знаменитый советский экстрасенс и гипнолог Вольф Мессинг. В пророчествах мастера говорится, что из-за новой эпидемии в мире ухудшится экономическая обстановка. Серьезные сложности ожидают страны Европы, которые погрязнут в проблемах. Совсем скоро они поймут, насколько их экономический потенциал слаб.
В 2023 году из-за экономических проблем и конфликтов в правительстве наступит крах Соединенных Штатов. Совсем скоро союзники Вашингтона поймут, насколько страна, претендующая на звание мирового лидера, ослабла, и перестанут с ней сотрудничать.
Связывал Мессинг начала нового года и с приходом некоего пророка, чьи предсказания будут играть важную роль и иметь влияние на мировую политическую систему. Он также создаст новое научное течение, которое позволит людям во всем мире сплотиться.
Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.
Будущий год предсказательница называет «темным и мрачным». По мнению Ванги, на этот раз страшная болезнь поглотит мир. И придет она из Сибири. Глобальное потепление, которое растопит ледники, пробудит страшную инфекцию, дремлющую в вечной мерзлоте.
Говорила Ванга и об иной проблеме природного характера — о нехватке запасов воды на Земле, а также о политических последствиях, связанных с этой проблемой. Дефицит воды заставит многие страны искать ее в других частях мира.
Тяжелая участь в пророчествах мистика ждет Индию, где температура воздуха достигнет 50 градусов и где наступит голод из-за нападения саранчи на посевы. А азиатские страны и Австралию ждут страшные наводнения.
Неожиданным сюрпризом для землян, по словам ясновидящей, станет еще и вторжение внеземных цивилизаций.
Прославившийся своими прорицаниями насчет пандемии коронавируса мальчик из Индии Абигья Ананда сделал предсказание на будущий год. В новых прогнозах Абигья есть предупреждение о приходе обновленной и мутировавшей версии страшной болезни.
Из-за неурожая зерна мир столкнется с голодом. Земля погрузится в эпоху глобальных катаклизмов и катастроф. Для РФ, как и для остальных стран, будущий год станет непростым. И изменить эти неблагоприятные события не сможет никто, считает Ананда.
Одна из сильнейших среди провидцев XX века святая Матрона Московская в прогнозах на 2023 год предупреждала, что в это время на планете останется мало верующих людей. Наступит время выбора: крест или хлеб.
— Народ будет под гипнозом, — предрекала она. — Придет время выбора — крест или хлеб. Много жертв будет.
По некоторым данным, «гипноз», о котором молвила святая, — это некий образ Всемирной паутины, влияющей на духовную жизнь человека и отбирающей много времени.
Символ креста и хлеба трактуется, как выбор пути достижения успеха и благополучия, где путь креста — это честный и праведный способ, в то время как хлеб — символ нечестного и ложного пути к достижению цели.
Она также предупреждала, что смерть может постигнуть в любое время.
— Вечером все на земле будете, а утром встанете — и все уйдет под землю, — говорится в ее пророчестве.
Турецкий астролог Мурат Койун назвал этот период «годом огромного кризиса энергии». В то же время нумеролог рассказал, что ждет россиян в 2023-м. По его словам, цифра семь, которая получается при складывании (2 + 0 + 2 + 3), является символом удачи.
Семерка, по его словам, помогает в бизнесе и творчестве. Особенно удача в это время будет сопутствовать всем, кто занимается предпринимательством.
— Цифра семь обладает почти божественной энергетикой, — считает нумеролог.
Мурат Койун также рассказал, каким будет год Голубого Водяного Кролика и что он принесет каждому знаку зодиака.
По его словам, в марте будущего года Плутон, который долго был в Козероге, перейдет в знак Водолея. И в это время каждый сможет увидеть «свет в конце тоннеля». Период транзита Плутона продлится долго. За счет перехода многим представится шанс исправить свои ошибки, допущенные в прошлом. Плутон в Водолее поможет каждому знаку найти свою истинную силу. Но это не та сила, которая стремится контролировать, использовать и побеждать, а та, что стремится найти правду.
Переход Сатурна в знак Рыб в начале марта тоже окажет мощное влияние на многие сферы жизни. В этот период взгляды на жизнь и отношения у многих людей начнут меняться в лучшую сторону. Однако в то же время у многих повысится эмоциональность, усилятся страхи и беспокойства. Каждый знак будет подвержен серьезным психологическим воздействиям. Чтобы выйти из ситуации, придется оказать сопротивление. Транзит Юпитера из знака Овна в знак Тельца позволит многим улучшить свое финансовое положение.
Французский астролог Нострадамус предупреждал, что в 2023 году начнется третья мировая война. Он уверял, что нынешний восточноевропейский кризис обернется «великой войной». В его записях сказано о том, что она будет длиться семь месяцев:
— Люди гибнут от зла. Руан и Эврё не падут пред королем, — сказано в пророчестве.
Также Нострадамус писал, что некий «божественный огонь падет на королевское здание». Современные исследователи интерпретируют эту цитату как установление нового мирового порядка.
Мужчина, представляющийся как путешественник во времени, опубликовал ролик в TikTok с предсказаниями на грядущий год. Ролик, который «прорицатель» опубликовал в соцсетях, заинтересовал журналистов издания The Sun.
Мужчина рассказал, что в Нидерландах ожидаются крупные происшествия. Так, уже 4 января 2023 года ученые обнаружат бункер со следами древних цивилизаций, и это изменит представление о живших в прошлых веках людях, что предсказал миру Эйнштейн еще в прошлом столетии.
В апреле будущего года, по словам путешественника во времени, Амстердам будет уничтожен метеоритом, который обрушится на город с неба.
Далеко не все подписчики тиктокера поверили его словам. В то же время некоторые пользователи написали, что примут к сведению его наставления.