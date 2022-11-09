«Это звоночек»: сбудется ли прогноз о гибели человечества к 2050 году

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Суперкомпьютер World One, высчитывающий закономерности развития цивилизации, спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Его вычисления основаны на многих факторах, например, на уровне рождаемости и степени загрязнения окружающей среды. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какова вероятность, что данный прогноз сбудется, и есть ли у человечества шансы изменить ситуацию.

По словам климатолога Владимира Клименко, подобные прогнозы вводят людей в заблуждение и не имеют ничего общего с правдой:

— Это полная чушь! Компьютер, который создал этот прогноз, получил ошибочные данные. Все зависит именно от них. Загрузить в него можно было все что угодно, — уверен Клименко.

Эксперт подчеркнул, что в суперкомпьютер World One загрузили данные демографического прогноза ООН, который предсказывает лишь один из возможных сценариев по увеличению численности населения:

— Чтобы получить такой бессмысленный результат исследования, в него загрузили демографический прогноз ООН. Организация предлагает такие сценарии каждые 2–3 года. В них принято верить, как в Священное Писание. Медианный прогноз говорит о том, что к концу столетия будет 10 миллиардов человек на планете, к 15 ноября текущего года будет 8 миллиардов, а в 2037-м — 9 миллиардов. Важно понимать, что это один из возможных сценариев. В другом варианте развития событий можно спрогнозировать увеличение численности населения и до 20 миллиардов. Безусловно, планета Земля не выдержит такой массовости. Смысла проигрывать такие прогнозы нет, — заверил собеседник «ВМ».

По мнению климатолога, изменения климата также можно спрогнозировать с помощью позитивного и негативного сценариев. А в суперкомпьютер были загружены именно негативные данные, поэтому получился такой фантастический прогноз:

— Это плохие модели, описывающие одно из возможных развитий событий. В них заложена ошибка. Она заключается в избыточной чувствительности климата к изменениям концентрации углекислого газа. Существует упрощенная точка зрения на климат и его современные изменения, что все беды от человека. Люди сжигают ископаемое топливо и обогащают атмосферу углекислым газом. А от повышения его концентрации в атмосфере увеличивается температура. Позитивные модели говорят о том, что при удвоении концентрации CO2 температура повысится примерно на 2,2 градуса. Негативные модели предсказывают повышение на 5 градусов. Естественно, если климатическая система настолько чувствительна к антропогенному вторжению, то, по мнению приверженцев этой теории, Земной шар в скором времени треснет и развалится.

А по словам эколога Александра Куксы, данный прогноз является поводом для жителей планеты задуматься об их отношении к окружающей среде.

— Гибель всего человечества только за мою жизнь предсказывали сотни раз. Это аргументировали окончанием невозобновляемых ресурсов на планете и различными видами экологических катастроф. Однако мы все еще живы. Я думаю, что, как всегда, неполнота оценки данных выдала такой нелепый результат. Могу предположить, что через тридцать лет только могут начаться какие-то изменения, а не гибель всей цивилизации. Скорее всего, данный истеричный прогноз — это звоночек, чтобы люди обратили внимание на окружающую среду и относились к ней бережнее, — отметил эксперт.