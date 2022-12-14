Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев предсказал странам Запада нехватку продуктов в новом году

Фото: Pexels

Россия справится с тяжелой ситуацией в стране, однако Запад продолжит создавать новые конфликты. Об этом рассказал экстрасенс Зираддин Рзаев.

— Мы все должны понимать, что в данный момент идет противостояние добра и зла. Россия, видит Бог, не хотела идти на крайние меры. Но ее вынудили. Наша страна вынуждена противостоять злу. Лишь в 2023 году этот конфликт останется позади. Я вижу, что он или остановится окончательно, или будет пребывать в пассивном состоянии, — отметил он.

По словам Рзаева, после ситуации на Украине ЕС и НАТО продолжат провоцировать новые конфликты с другими соседними государствами и пытаться втягивать Россию в них. Однако в результате Европа и США сами станут жертвами своих интриг.

Общей характеристикой следующего года экстрасенс назвал голодание и нехватку продуктов на Западе, при этом Россия не пострадает, передает StarHit.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.