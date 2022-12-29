Лавров заявил, что Россия не намерена вести диалог на основе «формулы мира» Украины

Фото: МИД РФ

Россия не намерена вести с кем-либо диалог на основе «формулы мира», которая была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 29 декабря.

— Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки с повинной в «международные трибуналы» и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем, — сказал он.

Глава МИД России добавил, что Киев сам не готов к продолжению диалога. Москва же никогда не отказывалась от мирного решения конфликта. Остановка переговорного процесса произошла по инициативе украинской стороны, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира», состоящую из 10 шагов, в ноябре. По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность.