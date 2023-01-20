The Time: Министры обороны США и ФРГ поспорили из-за поставок танков ВСУ

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Поставки танков Вооруженным силам Украины вызвали споры между Соединенными Штатами и ФРГ. Об этом сообщил американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.

Он отметил, что на встрече главы Пентагона Ллойда Остина с немецким министром обороны Борисом Писториусом каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки Киеву. Делегация США утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, они проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе.

— Берлин настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но американская администрация говорит, что пока не планирует этого делать. Спор из-за танков — очередная ссора из-за поддержки Украины Западом, — написал аналитик в статье издания The Time.

Сейчас Белый дом не видит никакого смысла в передаче Украине танков Abrams из-за их сложного обслуживания. Об этом 19 января сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.