Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

The Time: Министры обороны США и ФРГ поспорили из-за поставок танков ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
The Time: Министры обороны США и ФРГ поспорили из-за поставок танков ВСУ
Фото: Pixabay

Поставки танков Вооруженным силам Украины вызвали споры между Соединенными Штатами и ФРГ. Об этом сообщил американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.

Он отметил, что на встрече главы Пентагона Ллойда Остина с немецким министром обороны Борисом Писториусом каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить танки Киеву. Делегация США утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, они проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе.

— Берлин настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но американская администрация говорит, что пока не планирует этого делать. Спор из-за танков — очередная ссора из-за поддержки Украины Западом, — написал аналитик в статье издания The Time.

Сейчас Белый дом не видит никакого смысла в передаче Украине танков Abrams из-за их сложного обслуживания. Об этом 19 января сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.

Украина спор Спецоперации США Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте