«Терять абсолютно нечего»: Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал руководство западных стран поставлять Украине танки. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— То, на чем мы должны сфокусироваться, — это поддержка Украины и предоставление (президенту Украины — прим. «ВМ») Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему необходимы для доведения дела до конца… Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего, — заявил политик.

При этом Джонсон призвал не заниматься прогнозированием потенциальных действий со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина в будущем, пошутив, что на сегодняшний день непросто разобраться даже в политике Великобритании, не говоря уже о политике Москвы.

Помимо этого, бывший британский премьер предположил, что правительство России намерено представить конфликт на Украине в качестве «ядерного противостояния между НАТО и Россией», пытаясь запугать западные страны. Несмотря на это, Джонсон заверил, что на самом деле Москва не собирается применять подобное вооружение, передает РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что эта поставка приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.