США не видят смысла поставлять Украине танки Abrams

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Сейчас Белый дом не видит никакого смысла в передаче Украине танков Abrams из-за их сложного обслуживания. Об этом в четверг, 19 января, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент, — цитирует ее слова с брифинга РИА Новости.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.

В Белом доме заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.