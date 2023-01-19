Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США не видят смысла поставлять Украине танки Abrams

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США не видят смысла поставлять Украине танки Abrams
Фото: Unsplash

Сейчас Белый дом не видит никакого смысла в передаче Украине танков Abrams из-за их сложного обслуживания. Об этом в четверг, 19 января, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент, — цитирует ее слова с брифинга РИА Новости.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.

В Белом доме заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте