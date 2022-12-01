Пентагон заявил о заключении крупного контракта на поставку ЗРК NASAMS Украине

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Соединенные Штаты в среду, 30 ноября, заключили контракт с компанией Raytheon на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов на покупку зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Пентагона.

— В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности армия США заключила контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Киеву шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, — сказано в заявлении.

Уточняется, что производство и доставка ЗРК занимают почти два года, но армия и производители ведут работу над сокращением этого срока.

США не передает Украине оружие с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом 30 ноября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты уже не раз заявляли об опасениях эскалации конфликта на Украине.