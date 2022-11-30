В Белом доме объяснили, почему не поставляют Киеву оружие большей дальности

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Вашингтон не передает Киеву оружия с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

— Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды, — заявил он.

По словам Кирби, США уже не раз заявляли об опасениях эскалации украинского конфликта. Подобного исхода Вашингтон старается избежать, передает слова Кирби ТАСС.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».