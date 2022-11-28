Секретарь СНБО Украины запросил ракеты с дальностью свыше 800 километров

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. Об этом он в понедельник, 28 ноября, написал у себя в Twitter.

— Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины — ракеты дальностью 800 километров и больше, — написал он.

Данилов подчеркнул, что ракеты подобной дальности позлят «сэкономить на электрогенераторах». В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

Накануне Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.