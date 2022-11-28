Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Секретарь СНБО Украины запросил ракеты с дальностью свыше 800 километров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Секретарь СНБО Украины запросил ракеты с дальностью свыше 800 километров
Фото: depositphotos

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. Об этом он в понедельник, 28 ноября, написал у себя в Twitter.

— Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины — ракеты дальностью 800 километров и больше, — написал он.

Данилов подчеркнул, что ракеты подобной дальности позлят «сэкономить на электрогенераторах». В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

Накануне Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.

Украина Оружие Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте