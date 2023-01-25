В Германии пообещали отправить танки на Украину как минимум через три месяца

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Германия сможет передать Украине танки Leopard 2 не ранее, чем через три-четыре месяца. Об этом в среду, 25 января, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

— Ранее чем через три-четыре месяца этого не случится, — сказал руководитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что Германия исходит из того, что страна не хочет становиться стороной конфликта на Украине, передает РИА Новости.

25 января стало известно, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, страна разрешит партнерам отправлять ВСУ Leopard 2 из своих запасов.

Помимо этого, в рамках военной помощи Германия решит вопросы, связанные с логистикой, обеспечением боеприпасами и обслуживанием танков этой серии.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба.

Поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу Украины, подчеркнул он. Учитывая, что танкам будут противостоять российские противотанковые снаряды, шансов уцелеть у них крайне мало, объяснил специалист.