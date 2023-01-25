Кабмин ФРГ подтвердил отправку танков Leopard 2 Украине

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Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в среду, 25 января.

— Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2, — рассказал он.

Кроме того, Германия разрешит странам отправлять из своих запасов Leopard 2 на Украину. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков из запасов Бундесвера.

Также в рамках военной помощи ФРГ решит вопросы, связанные с логистикой, обеспечением боеприпасами и обслуживанием танков этой серии, передает ТАСС.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Московой» рассказал, что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать.

, немецкие Leopard 2 считаются достаточно неплохими боевыми машинами, но учитывая то обстоятельство, что им будут противостоять российские противотанковые снаряды, шансов уцелеть у них крайне мало.