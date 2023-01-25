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Посол РФ в Германии: Отправка ФРГ танков выводит конфликт на новый уровень

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол РФ в Германии: Отправка ФРГ танков выводит конфликт на новый уровень
Фото: 7th Army Training Command / CC BY 2.0

Решение Германии отправить Украине танки Leopard 2 выводит конфликт на новый уровень противостояния. Такое заявление сделал в среду, 25 января, российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

— Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него, — заметил он.

По словам посла, Берлин лишь в очередной раз подтверждает свою неготовность решить украинский конфликт путем дипломатии. Подобная политика и вовсе ставит под вопрос возможность двусторонних отношений, передает слова Нечаева РИА Новости.

До этого представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт подтвердил отправку танков Украине. Кроме того, Германия разрешит странам отправлять из своих запасов Leopard 2 на Украину.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Московой» рассказал, что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать.

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