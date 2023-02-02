«У оппонентов нет никаких шансов»: что Россия может противопоставить истребителям F-16

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Отказ США от поставок Украине истребителей носит временный характер, в Вашингтоне обсуждается возможность одобрить поставки истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица. Зачем Штаты «затягивают» с доставкой истребителей и насколько они опасны для российской армии, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Что из себя приставляют истребители F-16

Истребители F-16, из-за которых, по словам Дандыкина, возникла «мышиная возня», обладают большим количеством достоинств и недостатков.

По мнению эксперта, к плюсам можно отнести:

вес — эти самолеты достаточно легкие, у них прекрасное соотношение тяги к весу;

маневренность;

надежный двигатель;

в наличии приличный комплект вооружения.

— А вот среди недостатков можно выделить следующее: в связи с тем, что вес небольшой у этих истребителей, а двигатель один, дальность тоже ограниченная, да и полезная нагрузка небольшая, если сравнивать F-16, например, с двухдвигательными истребителями, — отметил специалист.

Дебютом для F-16 стала Ливанская война 1982 года, когда «железные орлы» впервые были применены в качестве боевых самолетов. Эти истребители использовались во время путча в Венесуэле 1992 года, не обошлось без их участия в войне в Персидском заливе, Афганской войне, Индо-пакистанском конфликте, Греческо-турецком конфликте и гражданской войне в Сирии, напомнил собеседник «ВМ».

Что Россия может противопоставить

По мнению Дандыкина, России есть что противопоставить F-16.

— Например, аналогичными характеристиками обладает советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29. Что правда, наш истребитель куда тяжелее по весу, — заметил эксперт.

Кроме того, у российской армии в запасе имеется также «тяжелое семейство» Су. То есть многоцелевые истребители поколения 4++, основной задачей которых является завоевание господства в воздухе. Сюда можно включить Су-30СМ и Су-35. По возможностям и оружию они превосходят F-16, подчеркнул специалист. Российский истребитель упомянутой серии в отличие от западного «сородича» способен производить выстрелы ракетами на сотни километров, не заходя в зону противника.

— Если в бой вступит высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, то у оппонентов нет никаких шансов, — уточнил Дандыкин.

По его словам, МиГ-31 — самый скоростной истребитель, преодолевающий более трех тысяч километров в час. На лету он способен поражать ракетами на достаточно большом расстоянии, чего не могут делать западные аналоги.

Эксперт добавил, что украинской армии понадобится много времени, чтобы освоить F-16. И речь идет не о нескольких неделях или месяцах, а о двух–трех годах.

Почему Штаты затягивают с поставкой

По его мнению, в истории с поставками истребителей F-16 американцы, как всегда, выбирают самый простой для себя вариант — «не напрягаться».

— Свои боевые самолеты и танки, как уже понятно, США и не собирались поставлять. Но вот Европу они вынудят направить истребители из собственных запасов. Какая цель в этом случае у Вашингтона? Заработать! — считает военный эксперт.

По словам Дандыкина, Европа поставит весь запас своего вооружения на Украину. И когда европейские страны почувствуют дефицит оружия даже для собственных нужд, у них не останется иного варианта, как купить его у Штатов.

— На это и делают расчет американцы, затягивая процессы собственных поставок танков и военных самолетов, — заключил специалист.