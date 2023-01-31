Политолог Марков объяснил, почему Вашингтон не готов предоставить ВСУ свои истребители

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Основные причины нежелания США поставлять Украине истребители F-16 связаны с логистическими сложностями. К тому же для того, чтобы управлять такими аппаратами, необходима специальная подготовка военных, предусматривающая трехлетнее обучение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что американская администрация отказывается передавать ВСУ истребители F-16.

Однако Марков выразил уверенность, что в обозримом будущем это непременно случится.

— Несмотря на длительный срок обучения летному делу, американцы непременно передадут свои истребители, — сказал политолог. — Полагаю, они уже начали обучать украинцев осваивать F-16, просто не разглашают это. Кроме того, США будут делать все, чтобы укрепить украинскую армию и в дальнейшем использовать ее для военных операций на других территориях. Прежде всего для запугивания российских граждан, начала военной операции в Крыму и разжигания конфликта между Сибирью и Китаем путем провокаций и запугиваний.

Собеседник «ВМ» уточнил, что от своего плана создать марионеточную военную силу из украинцев США не отступят.

— Сейчас Вашингтон желает, чтобы ВСУ воевали немецкими «Леопардами», — продолжил эксперт. — Возникает вопрос: почему? Потому что США нужно возложить тяжелое бремя на плечи Европы. И это вполне справедливо. Ведь если оценивать количество военной техники, предоставленной американцами и европейцами Украине, то можно наглядно увидеть, что вклад Европы ничтожно мал по сравнению с США.

По словам спикера, Вашингтон предоставил 80 процентов военной техники Киеву, еще 10 процентов — Великобритания, 5 процентов — Польша, а еще 5 — другие страны мира:

— Как видим, американцы больше всех «впрягаются» в вопросе военной помощи для Киева. А следовательно, вправе требовать аналогичной отдачи от ЕС. И заявления США, что они предоставят танки, — это всего лишь блеф. Штаты таким образом просто хотели задеть немецкого канцлера Шольца, пристыдить его: мол, он не способен даже предоставить обещанные «Леопарды». И чем дольше он тянет с этим процессом, тем больше дает оснований Вашингтону вводить его в стыд.

При этом сами США ни за что не предоставят ВСУ свои «Абрамсы». И у них есть на это, как полагают в Вашингтоне, веские причины.

— Американцы боятся, что Россия сможет разобрать их, изучить, усовершенствовать «под себя», — заметил спикер. — В то же время им боязно, что русские противотанковые силы превратят «мощное американское оружие» в пепел, вследствие чего спрос на «Абрамсы» на оружейном международном рынке резко спадет.

Исключительно из-за прагматических целей Вашингтон никогда не поставит этот вид вооружения Киеву, продолжая вынуждать Шольца отправить на Украину «Леопарды», заключил спикер.