«Ловушка для канцлера»: что кроется за обещанием США помочь Украине танками

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Намерение Соединенных Штатов поставить на Украину свои танки — это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца текущего года.

По словам эксперта, готовность американцев помогать украинской армии вооружением не стоит воспринимать как благородную цель или жест доброй воли. Все куда прозаичнее, заметил политолог.

— Заявление о том, что США специально разработают для армии Украины танки и поставят их до конца года, — это психологическая ловушка для канцлера Германии Олафа Шольца, — подчеркнул спикер. — Тем самым США хотят в очередной раз указать немцам на их нерешительность и неспособность помочь Украине, ведь до сих пор ни одного обещанного «Леопарда» не прибыло на Украину. И, основываясь на невыполнении Шольцем обещаний, американцы пытаются давить на его авторитет. В свою очередь немецкий канцлер ранее заявлял, что готов помогать танками, но только после того, как США поставят свое оружие на Украину.

Разумеется, американцы не собираются специально разрабатывать для Украины танки. А о поставках этих боевых машин и речи идти не может, полагает собеседник «ВМ».

— США не будут этим заниматься. Кроме того, до конца этого года активная фаза боевых действий на Украине завершится, надобность хоть в каком-либо варианте оружия отпадет. Следовательно, к подобным заявлениям из Вашингтона стоит относиться с определенной долей скепсиса.

Эксперт уточнил, что Вашингтону нужна победа над Россией оружием стран Европы ценой жизни украинцев.

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой армии и ряда других европейских. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.

Немецкое правительство уже сообщило, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Однако вполне вероятно, что в распоряжении ВСУ окажутся и более ранние модели.