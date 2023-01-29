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«Дыма без огня не бывает»: получит ли Украина ракеты и истребители от Запада

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Дыма без огня не бывает»: получит ли Украина ракеты и истребители от Запада
Фото: shutterstock

Любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя требования Украины предоставить ей ракеты ATACMS, истребители F-16 и тяжелые ударные беспилотники.

По словам политолога, ни одно заявление киевских властей не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.

― Дыма без огня не бывает. Как и не бывает того, чтобы Зеленский или представители его силовых структур самовольно делали какие-либо заявления, будь то просьба помочь с оружием или нечто иное, — отметил спикер. — Вся суть в том, что даже история с танками, которую так долго мусолили, давно была решена. И нынешние требования о поставках истребителей и ракет тоже решены. И их, конечно же, поставят. Запад на этом зарабатывает деньги. Особенно США.

Эксперт отметил, что в НАТО всерьез готовятся к поставкам истребителей, других военных самолетов, но есть одна проблема: для их обслуживания нужно строить аэродромы.

― А для этого придется создавать целую инфраструктуру, ― заметил Дандыкин. — С другой стороны, все киевские «хотелки» по истечении времени становятся явью. Это в очередной раз подтверждает, что эти самые требования — не просто прихоть украинской верхушки, а четко прописанный заокеанский сценарий, которому они слепо следуют. И все, что казалось абсурдом еще вчера, сегодня становится правдой, а завтра — нормой.

Тем не менее даже новая партия вооружения, включающая дальнобойные самолеты и ракеты, никак не пошатнет боеготовности российских войск.

― России есть чем ответить, поэтому ни немецкие танки, ни истребители, ни ракеты нисколько не помогут Украине выиграть битву. Это не приблизит их победу, — предположил Дандыкин.

В заключение собеседник «ВМ» добавил: чем больше осуществляется поставок западного оружия на Украину, тем дольше продлится военный конфликт.

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