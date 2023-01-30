WP: США передадут танки Abrams Украине не раньше конца этого года

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США направят Украине танки Abrams не раньше конца этого года. Об этом пишет газета Washington Post.

Украинской армии было обещано передать 31 танк Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить.

— Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем, — отмечается в материале.

Авторы статьи также добавили, что изначально Америка не хотела передавать данные танки Украине, объясняя свое решение сложностью в их эксплуатации. Однако, когда Германия заявила, что не станет отправлять танки Leopard в одиночку и разрешит это делать другим странам, было принято иное решение.

25 января представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

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