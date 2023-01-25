Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams на Украину

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Представитель Белого дома подтвердил отправку США на Украину 31 танка M1 Abrams. Об этом стало известно в среду, 25 января.

— США намерены отправить 31 танк М1 Abrams на Украину, что является продолжением наших усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны, — передает РИА Новости.

До этого журналистка агентства Bloomberg Дженифер Джекобс заявила, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер добавил, что американские инструкторы будут обучать украинских бойцов управлять танками M1 Abrams в случае их поставок. Однако на вопрос о месте проведения тренировок украинских экипажей в случае предоставления вооружения Райдер отвечать не стал.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».