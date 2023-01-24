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Приметы и советы

В Пентагоне высказались о поставках Киеву танков Abrams

Евгений Жуков
В мире
В Пентагоне высказались о поставках Киеву танков Abrams
Фото: defense.gov

Администрации Соединенных Штатов на текущий момент нечего объявить, касаемо возможности передачи американских танков Abrams украинской стороне. Об этом во вторник, 24 января, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать поставки Abrams Киеву.

— Как всегда, мы поддерживаем тесный контакт с украинцами и нашими международными партнерами относительно наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные, — отметил Райдер.

По его словам, американские инструкторы будут обучать украинских бойцов управлять танками M1 Abrams в случае их поставок. Однако на вопрос о месте проведения тренировок украинских экипажей, в случае предоставления вооружения, Райдер отвечать не стал.

При этом он пояснил, что данный вид техники представляет из себя сложный механизм, поэтому американской стороне необходимо убедиться в том, что у Украины есть возможности проводить обучение персонала для управления боевыми машинами, передает ТАСС.

До этого в материале издания The Wall Street Journal сообщили, что американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams.

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