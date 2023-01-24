Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WSJ: США могут объявить об отправке на Украину танков M1 Abrams

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WSJ: США могут объявить об отправке на Украину танков M1 Abrams
Фото: shutterstock

Американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams. Об этом во вторник, 24 января, со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Подобный шаг, утверждает издание, станет частью договоренности с Германией, которая подразумевает выделение Киеву небольшого числа танков Leopard 2, и одобрение ФРГ поставок танков немецкого производства другими странами.

Однако в самом Белом доме пока никак не прокомментировали данную информацию.

До этого обозреватель Лаура Келли заявила, что украинское руководство недовольно неготовностью Вашингтона поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крымский полуостров.

Ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, является сугубо конкурентной борьбой внутри военно-политического блока НАТО. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу украинской стороны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте