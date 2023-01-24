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Американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams. Об этом во вторник, 24 января, со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Подобный шаг, утверждает издание, станет частью договоренности с Германией, которая подразумевает выделение Киеву небольшого числа танков Leopard 2, и одобрение ФРГ поставок танков немецкого производства другими странами.

Однако в самом Белом доме пока никак не прокомментировали данную информацию.

До этого обозреватель Лаура Келли заявила, что украинское руководство недовольно неготовностью Вашингтона поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крымский полуостров.

Ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, является сугубо конкурентной борьбой внутри военно-политического блока НАТО. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу украинской стороны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин.