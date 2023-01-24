The Hill: Киев недоволен стремлением Вашингтона не предоставлять оружие для атак на Крым

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Украинское руководство недовольно неготовностью Вашингтона поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крымский полуостров. Об этом во вторник, 24 января, сообщила обозреватель Лаура Келли в статье для издания The Hill.

По ее словам, президент США Джо Байден наряду с другими высокопоставленными чиновниками воздерживается от публичного принятия «обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма».

В своей статье она пишет, что Вашингтон сопротивляются передаче оружия дальнего радиуса действия, что в свою очередь вызывает недовольство президента Украины Владимира Зеленского.

Келли подчеркивает уверенность главы украинского государства в том, что Киев нуждается в более серьезной технике, которая позволила бы вооруженным силам страны совершить масштабное наступление в указанном направлении.

По мнению колумниста, такое поведение американского истеблишмента обусловлено страхом перед эскалацией конфликта с Россией, а также сомнениями в возможности достижения целей Украиной.

До этого председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил передать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по Крыму.