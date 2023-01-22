В США предложили передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму

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Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил передать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по Крыму.

— Когда мы даем то, что им нужно: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса — то они побеждают, — сказал политик.

Он подчеркнул, что именно в Крыму запускают российские беспилотники. Поэтому ВСУ следует вооружить техникой, способной доставать до полуострова, передает слова Маккола ABC News.

До этого экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины начали «метаться» из-за отказа США массово поставлять ВСУ танки Abrams и тактические ракетные комплексы ATACMS, без них ситуация будет складываться в пользу России.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.