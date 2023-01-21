«Главная задача — запугать»: почему на Западе начались разговоры об атаках на Крым

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Страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов российской армии, желая затянуть конфликт. Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов украинской армии крайне невысока. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что изменение боевой обстановки влечет за собой более жесткие заявления со стороны западных лидеров.

— Сейчас по линии соприкосновения произошла стабилизация ситуации. Недавно мы ощутили перемену в риторике, она стала жесткой и агрессивной. В выступлении руководителя Пентагона Ллойда Остина прозвучало, что сегодня наступает решительный момент. Они так говорят, потому что мы не угробили предприятия оборонно-промышленного комплекса, произвели акт мобилизации, наметили и приступили к серьезному реформированию вооруженных сил. На Западе увидели потенциал, — объяснил эксперт.

При этом ВСУ не имеют ресурсов для физического наступления, поэтому вместо него предпринимают информационное наступление, уверен политолог. Крым обозначен как одно из его направлений. В США также стали активно говорить, что они готовы поставить вооружение, которое могло бы достать военные объекты на территории Крыма.

Такой выбор имеет под собой основания, отметил Кошкин.

— На Украине твердят, что не признают Крым территорией России и могут за него бороться. Их главная задача — запугать Россию и жителей Крыма тем, что они сейчас подвергнутся такому же нападению, как и жители Донбасса, — пояснил эксперт.

Информационные атаки периодически подкрепляются реальными, однако успеха у таких ударов не будет, уверен политолог: Крым защищен достаточно хорошо. Кроме того, Запад тоже не позволит Украине отобрать полуостров. Странам Запада не нужна победа Украины, но также они не хотят слишком быстрой победы России, заключил собеседник «ВМ».

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал власти США, которые готовы поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.

— Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира, — написал предприниматель в соцсети Twitter.