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Приметы и советы

Илон Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Илон Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма
Фото: Thomas Hawk / CC BY-NC 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал американские власти, которые готовы поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.

— Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира, — написал предприниматель в соцсети Twitter.

Накануне обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер заявил, что идея властей США о возможном ударе по Крыму со стороны украинских военнослужащих безумна и способна привести к непредсказуемым последствиям для Запада. По его словам, нанесение удара по Крыму станет «сокрушительной провокацией» в отношении России.

Соединенные Штаты Америки собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение могут получить ВСУ для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов рассказал Вечерней Москве, может ли Украина напасть на Крым. По его словам, поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно используется для нанесения удара по Крымскому полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки со стороны ВСУ.

Украина Крым Илон Маск США
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