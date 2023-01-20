«Хочешь мира — готовься к войне»: политолог Светов оценил реальные шансы Киева напасть на Крым

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Поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно используется для нанесения удара по Крымскому полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки со стороны ВСУ. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться очень серьезно.

— Посмотрите, над полуостровом продолжаются атаки беспилотников, — подметил спикер. — А сейчас американцы еще и заявили, что не собираются вводить ограничения для Киева на использование предоставляемого оружия. Более того, была сказана такая фраза: США считают Крым территорией Украины, поэтому украинцы вправе делать там все что хотят.

По мнению эксперта, такие слова стоит расценивать как прямую угрозу для южного российского региона.

— Весьма интересная логика у Вашингтона: он готов предоставлять оружие Киеву, чтобы ВСУ могли убивать и уничтожать свою же, как они считают, территорию. А по сути делать то же, что украинская армия делала на протяжении долгих лет в Донецке и Луганске. В США одна позиция: берите оружие, а кого вы убиваете — ваше же дело, — подметил спикер.

Светов убежден, что после получения новых типов вооружения Киев не упустит возможности нанести удары по полуострову и важным инфраструктурным объектам региона.

— Что касается России и ее действий в случае атаки. Мы должны перестать сокрушаться и ужасаться подобным заявлениям. Вместо этого необходимо направить все усилия на то, чтобы любые попытки нанести удар были остановлены. Если же хоть один объект военного предназначения нанесет удар со стороны ВСУ, то мы обязаны незамедлительно применить ответные меры. Это тот случай, когда можно сказать: хочешь мира — готовься к войне, — сказал спикер.

Собственно, как это было сделано после атаки на Крымский мост, заключил собеседник «ВМ».

О том, что ответный удар со стороны России при попытке киевских властей напасть на Крым будет применен ВС РФ, накануне заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как сообщала на этой неделе газета The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма.

В свою очередь, Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку захватить полуостров.