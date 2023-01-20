Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава парламента Крыма Константинов пообещал «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева

Юлия Курганова
В мире
Глава парламента Крыма Константинов пообещал «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что если Украина попытается осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть затем не жалуется, когда получит ответный удар.

18 января издание News York Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. Это позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.

— Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ, — заявил Константинов.

Он добавил, что крымчане давно сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с украинским государством, которое сформировалось в результате государственного переворота, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать украинские власти, включая возможную операцию по захвату Крыма. Об этом сообщила 19 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Украина Парламент Крым США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте