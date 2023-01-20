Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что если Украина попытается осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть затем не жалуется, когда получит ответный удар.

18 января издание News York Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. Это позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.

— Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ, — заявил Константинов.

Он добавил, что крымчане давно сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с украинским государством, которое сформировалось в результате государственного переворота, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать украинские власти, включая возможную операцию по захвату Крыма. Об этом сообщила 19 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.