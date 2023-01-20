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Соединенные Штаты будут поддерживать украинские власти, включая возможную операцию по захвату Крыма. Об этом сообщила в четверг, 19 января, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

— США помогают Украине. Министерство обороны заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как потребуется. Это включает в себя и операцию в Крыму, — сказала она.

Сингх заявила, что Америка считает Крым территорией Украины и Киев «вправе» захватить его назад. Ранее она объяснила необходимость захвата Крыма ВСУ важностью послать РФ «огромное сообщение», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военном конфликте и значительно улучшить материальное положение своих западных кураторов. Об этом 19 января написал на своей странице в Twitter французский политик и эес-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Соединенные Штаты Америки собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение может получить украинская армия для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».