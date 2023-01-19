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Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военном конфликте и существенно улучшить материальное положение своих западных кураторов. Об этом в четверг, 19 января, написал на своей странице в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

— В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом, — заявил Филиппо.

Помимо этого, он призвал остановить конфликт, с помощью которого оружейные бароны из западных стран приумножают свои сбережения.

До этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что поставки американского оружия на Украину создали новый черный рынок на территории Евросоюза.

Соединенные Штаты собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение могут получить ВСУ для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».