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Идея властей США о возможном ударе по Крыму со стороны украинских военнослужащих безумна и способна привести к непредсказуемым последствиям для Запада. Об этом заявил обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер в пятницу, 20 января.

— Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию, обладающую тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие! — написал он.

По словам автора, нанесение удара по Крыму станет «сокрушительной провокацией» в отношении России. Это в свою очередь активизирует эскалацию противостояния, результат которого невозможно предугадать.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму. По информации издания, американский лидер может пойти на этот шаг, даже если эти действия увеличат риск эскалации конфликта.

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