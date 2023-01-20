Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

TAC: Идея США об атаке Крыма безумна и может привести к непредсказуемым последствиям

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
TAC: Идея США об атаке Крыма безумна и может привести к непредсказуемым последствиям
Фото: Unsplash

Идея властей США о возможном ударе по Крыму со стороны украинских военнослужащих безумна и способна привести к непредсказуемым последствиям для Запада. Об этом заявил обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер в пятницу, 20 января.

— Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию, обладающую тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие! — написал он.

По словам автора, нанесение удара по Крыму станет «сокрушительной провокацией» в отношении России. Это в свою очередь активизирует эскалацию противостояния, результат которого невозможно предугадать.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму. По информации издания, американский лидер может пойти на этот шаг, даже если эти действия увеличат риск эскалации конфликта.

Какое вооружение могут получить ВСУ для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Крым США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте