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Bloomberg: США отправят Украине 31 танк Abrams

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: США отправят Украине 31 танк Abrams
Фото: public domain

США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом в среду, 25 января, сообщила со ссылкой на источники журналистка агентства Bloomberg Дженифер Джекобс.

— Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов, — написал она в Twitter.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрации Соединенных Штатов на текущий момент нечего объявить касаемо возможности передачи американских танков Abrams украинской стороне. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать эти поставки.

В материале издания The Wall Street Journal сообщили, что американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams.

25 января стало известно, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, страна разрешит партнерам отправлять ВСУ Leopard 2 из своих запасов.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба.

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