«Точен, как снайпер»: чем уникален робот «Маркер» и как он уничтожит танки НАТО

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Новейший российский робот «Маркер» появится в зоне СВО уже в феврале этого года. Он может стать настоящей грозой для натовских танков Abrams и Leopard. Что это за робот, чем он уникален и как будет уничтожать вражескую технику — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «Маркер»

«Маркер» — полностью автономный наземный робот на универсальной платформе. Его разработала компания «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

Разработка «Маркера» началась в 2018 году, а первые успешные испытания прошли в 2020-м. По данным ФПИ, запас хода робота — тысяча километров (или 60 часов). Робот выпускается на двух типах шасси — колесном (скорость 80 км/ч) и гусеничном (70 км/ч).

Аппарат может применяться для выполнения широкого спектра задач. По сути, «Маркер» представляет собой платформу, на которую можно устанавливать разные модули.

— Речь идет о своего рода конструкторе. Его собирают в определенных модификациях в зависимости от поставленных задач, — объясняет «ВМ» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Маркер» можно использовать в качестве робота-охранника, разведчика и как боевую единицу. Например, ранее его уже успешно испытывали для мониторинга периметра и охраны линии электропередачи на космодроме Восточный.

Чем уникален «Маркер»

Робот оснащен уникальной системой технического зрения, основанной на технологиях искусственного интеллекта.

По данным Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), для «глаз» «Маркера» разработали и обучили огромный набор нейронных сетей. С их помощью робот умеет не только ориентироваться в пространстве, но и понимать, какие именно объекты находятся вокруг него. Все это позволяет ему выбирать оптимальные маршруты передвижения.

Кроме того, «Маркер» имеет ряд преимуществ при применении в военных целях. На него можно устанавливать тяжелые пулеметы, противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы и даже беспилотники.

— Робот может самостоятельно распознавать цели и вести по ним высокоточный огонь, — рассказывает Подберезкин. — Испытания показали, что он точен, как профессиональный снайпер.

Также разработчики «Маркера» утверждают, что управлять роботом может человек без специализированной подготовки.

Как «Маркер» может уничтожать танки

Боевые «Маркеры» попадут в зону СВО уже в феврале. По словам экс-гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, роботы смогут уничтожать американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2.

Вести огонь по вражеским танкам «Маркер» сможет при помощи описанной выше системы технического зрения. Принцип работы примерно такой: в базу данных робота вносятся образы потенциальных целей (в данном случае Abrams и Leopard 2), благодаря им он сможет автоматически распознать вражеский танк и выстрелит в него противотанковой ракетой.

— Допустим, он («Маркер» — прим. «ВМ») на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель — какая из них наиболее значимая — и поражает ее соответствующими огневыми средствами, — объяснил Рогозин.

Напомним, 25 января после долгих «колебаний» США и Германия все же решились поставлять на Украину танки М1 Abrams и Leopard 2. По меньшей мере на Украине может оказаться 239 танков Leopard 2 разных модификаций и 31 танк M1 Abrams.

Подробнее об оружии, которое НАТО собирается поставить на Украину в ближайшие месяцы, — в материале «ВМ».