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Рогозин заявил, что робот «Маркер» будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Рогозин заявил, что робот «Маркер» будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard
Фото: Роскосмос

Ударный вариант робота «Маркер» имеет электронный каталог образов, который позволит автоматически засекать и поражать украинскую технику. Об этом в четверг, 26 января, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Боевой вариант робота «Маркер» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника, — поделился он.

В частности, с помощью такой технологии российские войска смогут управиться с танками Abrams и Leopard, сообщает РИА Новости.

Германия все же решилась поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams на Украину. Доставка танков М1 Abrams потребует месяцев. Помимо этого, США направят Украине 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

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