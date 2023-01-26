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«Решение уже принято»: политолог Марков — о поставках Западом истребителей и ракет на Украину

Илья Ашуров

Сюжеты: 

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Политика
«Решение уже принято»: политолог Марков — о поставках Западом истребителей и ракет на Украину
Фото: shutterstock

На Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения». Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

По его словам, США и их союзники готовы поставлять Киеву истребители, в том числе F-16, и ракеты повышенной дальности. Сейчас они решают вопросы, связанные с такими поставками.

— Решение уже принято, — уверен Марков. — Сейчас идет логистическая и политическая отработка. Ведь НАТО нужно не просто транспортировать истребители и ракетные системы на Украину, нужно обучить ВСУ пользоваться этим оружием, продумать, как оно будет обслуживаться и так далее.

Обучением ВСУ могут заниматься только натовские военные, которые хорошо знакомы с поставляемым на Украину оружием, подчеркивает политолог. А поскольку истребители и ракетные системы довольно сложный в использовании вид вооружения, то обучение может занять многие месяцы. При этом потребуется непосредственное присутствие натовцев в зоне СВО.

— А как при этом условии сделать так, чтобы военные НАТО не были напрямую вовлечены в конфликт на Украине? И как при этом не спровоцировать Россию на ответные удары по аэродромам стран НАТО, где могут базироваться пересылаемые на Украину истребители? Именно эти ключевые вопросы сейчас и прорабатываются на Западе, — полагает политолог.

Между тем о возможном ответе России на поставки наступательного вооружения ВСУ пока судить трудно, считает Марков. В Кремле неоднократно заявляли, что он будет жестким. Однако политолог предполагает, что на Западе уверены: никакого жесткого ответа не будет.

Напомним, 25 января после долгих «колебаний» США и Германия все же решились поставлять на Украину танки М1 Abrams и Leopard 2. Почти сразу после этого в Киеве заявили, что теперь ожидают поставок истребителей F-16 и ракет повышенной дальности. Издание Politico сообщило, что вопрос поставки боевых самолетов уже обсуждается.

Подробнее об оружии, которое НАТО собирается поставить на Украину в ближайшие месяцы, — в материале «ВМ».

Украина Оружие НАТО Истребители Ракеты
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