Зеленский заявил, что теперь Киев ждет от Запада ракеты и боевые самолеты

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили в среду, 25 января, о поставках Киеву танков, заявил, что Киеву необходимо получить от них также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Украинский лидер заметил, что пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам этой встречи Зеленский подчеркнул, что Запад «должен открыть поставки» также дальнобойных ракет для Киева.

— Мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины, — подчеркнул глава украинского государства в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

До этого президент США заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к проведению контрнаступательных действий. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».