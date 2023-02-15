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Украинской армии придется использовать меньшее количество боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Об этом написал обозреватель Politico Пол Маклири.

— США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя, — отметил он.

Западные страны все больше выражают свое беспокойство из-за способности восполнять собственные запасы вооружения. В связи с этим натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов, сообщает издание.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене.

Обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker сообщил, что одержимость США Украиной ставит под угрозу в первую очередь Америку и ее союзников. По мнению автора статьи, американский лидер Джо Байден совершает смертельную ошибку, поставляя военную помощь Украине, и тем самым истощает запасы оружия в США.