«Выход — через переговоры»: почему США форсируют боевые действия на Украине

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Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По данным Washington Post (WP), Белый дом требует от Киева активных действий на поле боя. И в то же время открыто говорит: военная помощь «не может быть вечной». При этом без поддержки США шансов на победу у Украины нет.

Собеседник «ВМ» уверен, что военное поражение Украины обернется для Штатов потерей авторитета на мировой арене.

— США неоднократно заявляли, что будут помогать Украине и поддерживать ее столько, сколько потребуется. И если после всех усилий американцев Украина проиграет, значит, проиграет и Америка, — поясняет Журавлев.

Потенциальный разгром ВСУ, которые снабжаются американским оружием, ударит по лидерству США.

— Американцы не могут позволить себе проигрывать, потому что экономика их страны держится на факте ее лидерства, — говорит политолог. — Штаты торгуют безопасностью и долларами. Сомнения по поводу их способности экспортировать безопасность появились еще после Афганистана. А после поражения Украины они превратятся в уверенность. Тогда и доллары мало кому будут нужны.

В той же заметке WP описывается стратегия администрации Джо Байдена: дать Украине возможность «забрать как можно больше территорий», чтобы оказаться за столом переговоров в сильной позиции.

Как отмечает Журавлев, в Белом доме прекрасно понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией, причем в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.

— Выход из нынешнего конфликта для Украины возможен только через переговоры. Но они хотят сесть за стол с хорошими картами, чтобы можно было что-то на что-то менять. Причем заведомо предполагается, что торговаться будет Украина: занять как можно больше территорий, чтобы потом было что отдавать, — заключил собеседник «ВМ».

США и их союзники расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. Как новое оружие от НАТО повлияет на ход СВО — в материале «ВМ».